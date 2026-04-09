Лондон угодил в щекотливую ситуацию: едва отзвучали громогласные обещания устроить «крестовый поход» против российского «теневого флота», как британским военным пришлось бессильно наблюдать за тем, как фрегат «Адмирал Григорович» под конвоем провёл два танкера через Ла-Манш. Пресса уже окрестила этот эпизод «унизительной пощёчиной» и прямым вызовом из Кремля. Ситуацию прокомментировал капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Случившееся, по мнению эксперта, представляет собой абсолютно спланированный и чёткий прецедент. Наш флот на деле показал, сколько стоят воинственные заявления Британии — ровно столько, сколько позволяет им стоить российская военная сила. Англичане, при всей их морской истории, остаются прагматиками: когда на горизонте возникает не беззащитный танкер, а боевой корабль с крылатыми ракетами «Калибр», цена эскалации мгновенно становится неподъёмной.

Угроза захвата наших коммерческих судов породила адекватный ответ — вооружённое сопровождение. Британцы же выставили всего лишь танкер-заправщик Tideforce, который, хоть и оснащён вертолётной площадкой, в артиллерийские дуэлянты не годится. Прямая конфронтация с «Адмиралом Григоровичем» вышла бы им боком, поэтому они предпочли роль наблюдателей.

«Это серьёзная боевая единица с мощнейшим ударным вооружением. Его появление у берегов Британии — это сигнал: наш флот может обеспечить прикрытие любых наших экономических интересов, где бы они ни находились», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим право задерживать в водах Королевства суда так называемого теневого флота. В ответ РФ предупредила Британию о последствиях захвата российских судов.