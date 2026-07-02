«Держитесь подальше!»: Корвет «Сообразительный» отогнал от танкера немецких пиратов из береговой охраны

В Балтийском море произошёл инцидент с участием российского военного корабля и судна береговой охраны Германии. С таким утверждением выступило финское издание Iltalehti.

Через пролив Фемарнсунд следовал танкер Kira K, который находится под санкциями. Когда к нему начало приближаться патрульное судно немецкой береговой охраны Bayeruth, с востока на высокой скорости подошёл подоспел корвет «Сообразительный» проекта 20380.

«Это говорит российский военный корабль 531 (бортовой номер «Сообразительного», — Прим. Life.ru), держитесь подальше от Kira K!», — передали с российского судна. После этого немецкое судно отступило, а танкер продолжил движение в сторону Датских проливов.