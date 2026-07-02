«Держитесь подальше!»: Корвет «Сообразительный» отогнал от танкера немецких пиратов из береговой охраны
Iltalehti: Корвет РФ отогнал береговую охрану ФРГ от танкера в Балтийском море
Корвет «Сообразительный» проекта 22308. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien
В Балтийском море произошёл инцидент с участием российского военного корабля и судна береговой охраны Германии. С таким утверждением выступило финское издание Iltalehti.
Через пролив Фемарнсунд следовал танкер Kira K, который находится под санкциями. Когда к нему начало приближаться патрульное судно немецкой береговой охраны Bayeruth, с востока на высокой скорости подошёл подоспел корвет «Сообразительный» проекта 20380.
«Это говорит российский военный корабль 531 (бортовой номер «Сообразительного», — Прим. Life.ru), держитесь подальше от Kira K!», — передали с российского судна. После этого немецкое судно отступило, а танкер продолжил движение в сторону Датских проливов.
Ранее в Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» произвёл предупредительные выстрелы после сближения с яхтой под британским флагом. Владельцы британской яхты, приблизившейся к российскому фрегату в Ла-Манше, попросили не раздувать инцидент, заявив, что не хотят «третьей мировой войны».
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