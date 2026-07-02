Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 15:17

«Держитесь подальше!»: Корвет «Сообразительный» отогнал от танкера немецких пиратов из береговой охраны

Iltalehti: Корвет РФ отогнал береговую охрану ФРГ от танкера в Балтийском море

Корвет «Сообразительный» проекта 22308. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Корвет «Сообразительный» проекта 22308. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

В Балтийском море произошёл инцидент с участием российского военного корабля и судна береговой охраны Германии. С таким утверждением выступило финское издание Iltalehti.

Через пролив Фемарнсунд следовал танкер Kira K, который находится под санкциями. Когда к нему начало приближаться патрульное судно немецкой береговой охраны Bayeruth, с востока на высокой скорости подошёл подоспел корвет «Сообразительный» проекта 20380.

«Это говорит российский военный корабль 531 (бортовой номер «Сообразительного», — Прим. Life.ru), держитесь подальше от Kira K!», — передали с российского судна. После этого немецкое судно отступило, а танкер продолжил движение в сторону Датских проливов.

«Адмирал Григорович» с танкерами заставил ВМФ Британии «курить в сторонке»
«Адмирал Григорович» с танкерами заставил ВМФ Британии «курить в сторонке»

Ранее в Ла-Манше российский фрегат «Адмирал Григорович» произвёл предупредительные выстрелы после сближения с яхтой под британским флагом. Владельцы британской яхты, приблизившейся к российскому фрегату в Ла-Манше, попросили не раздувать инцидент, заявив, что не хотят «третьей мировой войны».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar