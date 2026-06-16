СМИ сообщили о предупредительных выстрелах с «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше

Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвёл предупредительные выстрелы после сближения с яхтой под британским флагом в Ла-Манше. Об этом пишут The Telegraph и Sky News.

Комментариев от российской стороны пока не посутпало, но по данным британских СМИ, инцидент произошёл на фоне повышенного внимания к российским кораблям у берегов Великобритании. The Telegraph утверждает, что фрегат Черноморского флота РФ в последние недели находился в районе британских вод.

Издание также пишет, что «Адмирал Григорович» мог сопровождать танкеры так называемого теневого флота. Речь идёт о судах, которые западные страны связывают с обходом санкционных ограничений.

Sky News сообщает, что после произошедшего британские и французские корабли были приведены в боевую готовность. По версии телеканала, эпизод последовал после того, как британский флот осмотрел попавший под санкции танкер «Смиртос».

Ла-Манш остаётся одним из самых загруженных морских маршрутов в Европе. Любые военные манёвры в этом районе быстро привлекают внимание, особенно на фоне напряжённости между Россией и странами НАТО. Если данные британских СМИ подтвердятся, инцидент может стать ещё одним эпизодом морского противостояния вокруг санкций, военного присутствия и контроля за судами в европейских водах.