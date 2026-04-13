Патрушев объяснил, почему «Адмирал Григорович» провёл танкеры через Ла-Манш

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопровождал танкеры с российской нефтью через пролив Ла-Манш. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. По его словам, такие меры стали ответом на действия Запада, направленные на ограничение морских перевозок России.

«Наша страна применяет политико-дипломатические и иные меры. Но учитывая, что Лондон предпочитает трактовать международное право в свою пользу, на прошлой неделе сопровождение танкеров с российской нефтью через Ла-Манш осуществил фрегат Черноморского флота», — отметил Патрушев в интервью RG.ru.

Он напомнил, что ранее в Великобритании обсуждалась возможность задержания российских судов. В Москве такие инициативы назвали неприемлемыми. В связи с этим Россия усилила меры безопасности. Патрушев напомнил, что возможность сопровождения торгового флота кораблями Военно-Морского Флота была согласована на заседании Морской коллегии РФ. В случае необходимости Москва полна решимости прибегнуть и к другим мерам по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах.