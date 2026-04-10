10 апреля, 09:35

Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера и ракету «Нептун-МД»

Обложка © Wikipedia / VoidWanderer

Силы Черноморского флота продолжают эффективно пресекать попытки атак на российские объекты. Согласно актуальной сводке Министерства обороны РФ, за минувшую неделю российским военным удалось нейтрализовать серьёзную угрозу, исходящую со стороны противника.

В ходе успешных действий моряков-черноморцев были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера (морских дрона) ВСУ. Кроме того, системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные цели были поражены в ходе плановой работы по обеспечению безопасности в акватории Чёрного моря. Военные специалисты продолжают нести службу в усиленном режиме, отслеживая любые попытки провокаций.

Российские военные освободили Миропольское и село Диброва
Сегодня ранее Брянская область подверглась ракетному удару со стороны ВСУ. Противник применил управляемые ракеты большой дальности типа «Нептун». Благодаря слаженной работе подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены в небе над регионом.

Оксана Попова
