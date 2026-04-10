Российские подразделения продолжают расширять зону своего присутствия. Согласно оперативным данным оборонного ведомства, за прошедшие сутки удалось взять под контроль Миропольское в Сумской области и освободить село Диброва в Донецкой Народной Республике.

Успех в приграничном районе стал результатом действий бойцов группировки «Север». В Минобороны уточнили, что контроль над населённым пунктом был установлен благодаря решительным действиям личного состава.

Параллельно развивалась наступательная операция на другом участке. Здесь отличились военнослужащие «Южной» группировки войск, которые в результате активных боевых столкновений полностью освободили Диброву.

Ранее российские военные из группировки «Восток» рассказали, как штурмовали посёлок Бойково в Запорожской области, освобождённый 1 апреля. По словам одного из бойцов, противник настолько растерялся от внезапности атаки, что сразу бросился отступать.