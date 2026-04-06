В промежутке с 30 марта по 5 апреля подразделения Вооружённых сил России взяли под контроль пять населённых пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее данные Минобороны России.

Освобождённые территории распределились следующим образом: два села в Харьковской области, два — в Запорожской области и один населённый пункт в Сумской области.

Неделей ранее, с 23 по 29 марта, результат был таким же: тогда под контроль ВС РФ перешли три населённых пункта в Харьковской области и два — в Донецкой Народной Республике.

Ранее российские военные из группировки «Восток» рассказали, как штурмовали посёлок Бойково в Запорожской области, освобождённый 1 апреля. По словам одного из бойцов, противник настолько растерялся от внезапности атаки, что сразу бросился отступать.