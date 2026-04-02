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Опубликовано 2 апреля, 15:22

Российские военные рассказали, как застали ВСУ врасплох при освобожении Бойково

Военнослужащие российской группировки «Восток» рассказали, как штурмовали Бойково в Запорожской области. Посёлок был освобождён 1 апреля. По словам одного из наших солдат, противник растерялся от неожиданности наступления и сразу пошёл в отступление.

Бойцы РФ рассказали об освобождении Бойково. Видео © Telegram / Минобороны России

«Смотрю: один как стоял с автоматом, так даже автомат и не поднял. Растерялся просто», — поделился российский военный.

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Накануне сообщалось, что российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили новые населённые пункты. На этот раз под контроль наших парней перешли сёла в Харьковской и Запорожской области. Освобождены Верхняя Писаревка и Бойково.

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Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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