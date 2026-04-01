Зеленский не смог отрицать напряжённое положение ВСУ после доклада Сырского
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Владимир Зеленский признал ухудшение положения ВСУ в зоне боевых действий. Об этом он написал по итогам совещания с главкомом украинской армии Александром Сырским.
«Доклад главкома Александра Сырского. Сейчас ситуация на фронте достаточно напряжённая», — говорится в публикации.
Напомним, за последние несколько дней Армия России добилась успехов сразу на нескольких направлениях зоны специальной военной операции. Так, 28 марта стало известно об освобождении Брусовки в ДНР, 29 марта противника выбили из Ковшаровки Харьковской области, а сегодня был установлен контроль над Верхней Писаревкой и Бойково в Харьковской и Запорожской областях соответственно.
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