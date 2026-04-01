Зеленский не смог отрицать напряжённое положение ВСУ после доклада Сырского

Владимир Зеленский признал ухудшение положения ВСУ в зоне боевых действий. Об этом он написал по итогам совещания с главкомом украинской армии Александром Сырским.

«Доклад главкома Александра Сырского. Сейчас ситуация на фронте достаточно напряжённая», — говорится в публикации.