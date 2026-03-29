Российские бойцы освободили Ковшаровку в Харьковской области
© ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
В Харьковской области российские военные взяли под контроль населённый пункт Ковшаровка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По сообщению ведомства, операция была проведена подразделениями группировки войск «Запад» благодаря их решительным действиям.
Ранее российские войска взяли под контроль населённый пункт Брусовка. Освобождение Брусовки позволило рассечь украинскую группировку, действующую к востоку от Славянска.
