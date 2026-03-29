Российские военные в результате успешного наступления освободили населённый пункт Брусовка, что позволило рассечь украинскую группировку, действующую к востоку от Славянска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Освобождением Брусовки ВС РФ фактически разрезали гарнизон ВСУ к востоку от Славянска», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, это создаёт серьёзные сложности для логистики и управления украинскими подразделениями в этом районе. Потери противника уточняются.

Ранее Life.ru писал, что подавляющее большинство числящихся пропавшими без вести солдат 100-й ОМБр ВСУ на самом деле погибли. Командование бригады отправляет военнослужащих на верную смерть. Информация о реальных потерях подразделения не разглашается украинской стороной.