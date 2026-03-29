Сводка СВО на 29 марта: Армия России взяла Брусовку, ВСУ отступают под Константиновкой, США поймали Зеленского на лжи
Киев бросил на Сумщину остатки бригады из-под Купянска, котёл вокруг Константиновки сжимается, ВСУ не могут наступать в Запорожской области, Зеленский и Рубио устроили публичную перепалку — дайджест Life.ru.
ВС РФ расширили зону контроля у Красного Лимана.
Курская область, 29 марта
В Сумской район одноимённой области, на линию фронта, киевское командование перебросило 33-ю механизированную бригаду. Ранее это подразделение серьёзно проредили в ходе боёв рядом с Купянском, и его решили доукомплектовать пограничниками.
За сутки буферная зона вдоль границ Курской и Брянской областей стала шире — от 400 до 700 метров, в зависимости от участка фронта.
— В Краснопольском районе наши штурмовые отряды в ходе ожесточённых стрелковых боёв продвинулись до 700 метров, — пишут авторы канала «Северный ветер».
В Шосткинском районе Сумской области идут ожесточённые бои в лесных массивах.
Донецкая Народная Республика, 29 марта
Силы группировки «Запад» освободили село Брусовка. Населённый пункт находится всего в семи километрах к югу от Красного Лимана и в десяти километрах от Славянска.
— Группировка «Запад» постепенно продвигается к Славянско-Краматорской агломерации. Красный Лиман — ключ к наступлению на Славянск с севера. Если его удастся взять, агломерация попадёт в клещи. С юга и с запада её, напомним, поджимает группировка «Юг», — поделился военный корреспондент Александр Коц.
В Добропольском районе ВС РФ пробились к восточным окраинам Белицкого. Наши штурмовики зачищают западную часть села, а подкрепления атакуют на север и северо-запад от населённого пункта.
Армия России наступает и на Константиновском направлении. Подразделения продолжают штурмовать как сам город, так и его окрестности в рамках манёвра по охвату укрепрайона.
Южнее Константиновки наши солдаты заняли Бересток и сильно укрепили позиции у окраин города. Это дало возможность совершить бросок к Ильиновке. Штурмовые группы ВС РФ вклиниваются в оборону противника.
Запорожская область, 29 марта
Штурмовики группировки «Восток» двигаются на запад и северо-запад от Гуляйполя. Наши подразделения делают всё, чтобы уничтожить логистику противника западнее линии Риздвянка – Верхняя Терса. Бои идут на подступах к Воздвиженке, Верхней Терсе и Комсомольскому.
— Противник, пытаясь накопить силы для продолжения атак, несёт существенные потери от ударов авиации, артиллерии и дронов. В связи с этим, пользуясь непогодой, командование ВСУ всё же продолжает забрасывать малые группы, однако закрепиться у них не получается, — сообщает «Воин DV».
За сутки противник потерял как минимум бронемашину, 11 автомобилей, квадроцикл и около десятка пунктов управления беспилотниками.
Лжец, лжец: Зеленский и Рубио ищут крайнего
25 марта 2026 года в одном западном издании вышло интервью Владимира Зеленского. Глава киевского режима опять пожаловался. Но в этот раз не на дефицит оружия или денег. Зеленский посетовал, что предложение по гарантиям безопасности от США намертво привязано к передаче Донбасса России.
Через несколько дней Госсекретарь Марко Рубио отверг слова главаря киевского режима. Зеленского он назвал лжецом, а его слова — враньём.
— Решение в конечном счёте принимать Украине. Если они не хотят принимать определённые решения, идти на определённые уступки, то война будет продолжаться. То же самое касается российской стороны, — заявил американский чиновник.
Глава Украины, как и было не раз, всё отверг, сведя свои слова к иносказаниям и намёкам.
— Я никому не врал. Я сказал… Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному, — заявил Зеленский.