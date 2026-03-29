Сводка СВО на 29 марта: Армия России взяла Брусовку, ВСУ отступают под Константиновкой, США поймали Зеленского на лжи Оглавление Курская область, 29 марта Донецкая Народная Республика, 29 марта Запорожская область, 29 марта Карта СВО на 29 марта 2026 года Лжец, лжец: Зеленский и Рубио ищут крайнего

Курская область, 29 марта

В Сумской район одноимённой области, на линию фронта, киевское командование перебросило 33-ю механизированную бригаду. Ранее это подразделение серьёзно проредили в ходе боёв рядом с Купянском, и его решили доукомплектовать пограничниками.

За сутки буферная зона вдоль границ Курской и Брянской областей стала шире — от 400 до 700 метров, в зависимости от участка фронта.

— В Краснопольском районе наши штурмовые отряды в ходе ожесточённых стрелковых боёв продвинулись до 700 метров, — пишут авторы канала «Северный ветер».

В Шосткинском районе Сумской области идут ожесточённые бои в лесных массивах.

Донецкая Народная Республика, 29 марта

Силы группировки «Запад» освободили село Брусовка. Населённый пункт находится всего в семи километрах к югу от Красного Лимана и в десяти километрах от Славянска.

— Группировка «Запад» постепенно продвигается к Славянско-Краматорской агломерации. Красный Лиман — ключ к наступлению на Славянск с севера. Если его удастся взять, агломерация попадёт в клещи. С юга и с запада её, напомним, поджимает группировка «Юг», — поделился военный корреспондент Александр Коц.

В Добропольском районе ВС РФ пробились к восточным окраинам Белицкого. Наши штурмовики зачищают западную часть села, а подкрепления атакуют на север и северо-запад от населённого пункта.

Армия России наступает и на Константиновском направлении. Подразделения продолжают штурмовать как сам город, так и его окрестности в рамках манёвра по охвату укрепрайона.

Южнее Константиновки наши солдаты заняли Бересток и сильно укрепили позиции у окраин города. Это дало возможность совершить бросок к Ильиновке. Штурмовые группы ВС РФ вклиниваются в оборону противника.

Операторы БПЛА уничтожили личный состав и технику ВСУ на разных направлениях. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 29 марта

Штурмовики группировки «Восток» двигаются на запад и северо-запад от Гуляйполя. Наши подразделения делают всё, чтобы уничтожить логистику противника западнее линии Риздвянка – Верхняя Терса. Бои идут на подступах к Воздвиженке, Верхней Терсе и Комсомольскому.

— Противник, пытаясь накопить силы для продолжения атак, несёт существенные потери от ударов авиации, артиллерии и дронов. В связи с этим, пользуясь непогодой, командование ВСУ всё же продолжает забрасывать малые группы, однако закрепиться у них не получается, — сообщает «Воин DV».

За сутки противник потерял как минимум бронемашину, 11 автомобилей, квадроцикл и около десятка пунктов управления беспилотниками.

Лжец, лжец: Зеленский и Рубио ищут крайнего

25 марта 2026 года в одном западном издании вышло интервью Владимира Зеленского. Глава киевского режима опять пожаловался. Но в этот раз не на дефицит оружия или денег. Зеленский посетовал, что предложение по гарантиям безопасности от США намертво привязано к передаче Донбасса России.

Через несколько дней Госсекретарь Марко Рубио отверг слова главаря киевского режима. Зеленского он назвал лжецом, а его слова — враньём.

— Решение в конечном счёте принимать Украине. Если они не хотят принимать определённые решения, идти на определённые уступки, то война будет продолжаться. То же самое касается российской стороны, — заявил американский чиновник.

Глава Украины, как и было не раз, всё отверг, сведя свои слова к иносказаниям и намёкам.

— Я никому не врал. Я сказал… Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному, — заявил Зеленский.

Авторы Артём Артёмов