Сдавшийся в плен солдат 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислав Гуня, сообщил РИА «Новости», что подавляющее большинство числящихся пропавшими без вести солдат его подразделения на самом деле погибли.

«В данный момент там (в 100-й ОМБр) больше всего сейчас без вести пропавших, а если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200», — сказал пленный.

По его словам, командование бригады отправляет военнослужащих на верную смерть. Информация о реальных потерях подразделения не разглашается украинской стороной.

Ранее Life.ru писал, что дела у Незалежной всё хуже и хуже: нехватка бойцов достигла той точки, когда на фронт всё активнее зазывают женщин. На улицах украинских городов появилась наружная реклама, призывающая женщин вступать в ряды Вооружённых сил Украины. Соответствующие баннеры с лозунгом «Защита Украины — это женское дело» зафиксировало агентство УНИАН. Предполагается, что это некая подготовка украинцев к новостям о «женской» мобилизации.