В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» зафиксирована вспышка пневмонии. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, только в феврале от заболевания скончались пять украинских офицеров.

По данным источника, родственники военных возмущены бездействием командования и медиков подразделения, которые не смогли обеспечить надлежащую помощь. Предположительно, реальное число заболевших и погибших может быть значительно выше.

Ранее сообщалось, что на Украине всё чаще звучат призывы остановить боевые действия на фоне значительных потерь армии. Подобные заявления исходят не только от радикально настроенных активистов, но и от обычных жителей, которые всё чаще говорят о необходимости прекращения конфликта.