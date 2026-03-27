На Украине всё чаще звучат призывы остановить боевые действия на фоне значительных потерь армии. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника ТАСС, подобные заявления исходят не только от радикально настроенных активистов, но и от обычных жителей, которые всё чаще говорят о необходимости прекращения конфликта. Главной причиной называют многотысячные потери ВСУ, которые, по мнению граждан, уже становятся критическими.

Дополнительное напряжение вызывает и политическая ситуация: в стране обсуждают обострение отношений между Владимиром Зеленским и командой президента США Дональда Трампа. На этом фоне в обществе формируется понимание сложного выбора – либо потеря территорий, либо сохранение поддержки Запада ценой продолжения боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что спикер МИД России Мария Захарова поставила под сомнение официальные данные Киева о потерях украинской армии, заявив, что реальные цифры могут быть значительно выше. По словам дипломата, в украинском обществе растёт недоверие к публикуемой статистике, которая сильно занижается.