Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкими заявлениями о данных по потерям украинской армии. По её словам, озвученные цифры не соответствуют реальности. Дипломат утверждает, что власти Украины занижают статистику.

«Не хотят, конечно, они портить статистику потерь, которую озвучивал Зеленский, якобы немногим более 50 тысяч человек за все годы конфликта Украина потеряла. Ну кто же в это поверит? Никто не верит, все знают, что Зеленский врёт», — сказала Захарова.

Захарова также сообщила о существующем запрете на сбор ДНК погибших. По её версии, это связано с нежеланием выплачивать компенсации семьям. Она добавила, что подобные меры могут быть направлены на сокрытие реальных масштабов потерь. В качестве официальной цифры, по её словам, ранее называлось чуть более 50 тысяч человек.

Ранее Life.ru писал, что командование 2-го стрелкового батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало получать угрозы от бойцов других подразделений из-за высоких потерь в Сумской области.