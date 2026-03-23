Захарова допустила завершение конфликта на Украине капитуляцией Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт на Украине может завершиться официальной капитуляцией киевского режима. Об этом она сказала на встрече с участниками специальной военной операции в Центральном доме Российской армии.

Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования, дипломат подчеркнула, что любой конфликт в итоге заканчивается договорённостями между сторонами. По её словам, речь идёт о специальном документе.

«Любой конфликт заканчивается договорённостью. Международно оформленной, если речь идёт о международном конфликте. Капитуляцией, например», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продолжиться в Швейцарии. Напомним, что изначально встречу планировалось провести в ОАЭ, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке её перенесли на неопределённый срок.