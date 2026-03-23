«Он в панике»: На Украине заявили об ультиматуме Трампа Зеленскому по Донбассу

США выдвигают главе украинского режима Владимиру Зеленскому жёсткие условия в рамках возможного мирного соглашения по Украине, связывая их с вопросами территорий и санкций против России. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленскому там, в Штатах, точно поставлен ультиматум <…> Но гарантий никаких нет. Им надо получить кард-бланш <…>, чтобы снять все санкции», — сказал он.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке внимание Белого дома к украинскому кризису практически сошло на нет, считает Соскин. В сложившихся условиях главе киевского режима, по версии эксперта, остаётся либо договариваться напрямую с Владимиром Путиным, либо уходить в отставку.

«Зеленский в панике. Он не может понять, как же так», — резюмировал Соскин.

Ранее хозяин Белого дома выразил удивление неготовностью украинской стороны к компромиссам. Американский лидер отметил, что достичь договорённостей с Зеленским «гораздо сложнее», чем с российским президентом.

В Кремле, комментируя ситуацию, подтвердили открытость к переговорному процессу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что динамика на линии боевого соприкосновения складывается для российской стороны позитивно.

Также ранее сообщалось, что Зеленский сталкивается с усиливающимся давлением как внутри страны, так и со стороны внешних партнёров. Внутри Украины позиции экс-комика ослабевают, а извне дополнительное влияние на ситуацию оказывает администрация президента США Дональда Трампа.