Лидер киевского режима Владимир Зеленский оказался под давлением с разных сторон, которое он может не вынести. К предыдущим проблемам добавилась эскалация на Ближнем Востоке и ряд других факторов. Об этом пишет издание The American Conservative.

В материале указано, что Зеленский сталкивается с целым рядом проблем: внутри страны он теряет позиции, а снаружи давление усиливает президент США Дональд Трамп.

К тому же интерес к Украине снижается на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Особенно это касается поставок вооружений и систем противовоздушной обороны. Зенитные ракеты, которые планировали отправить Киеву, сейчас расходуют в небе над Ближним Востоком.

На территории самой Украины назревает парламентский кризис. Десятки депутатов от фракции «Слуга народа» рассматривают возможность сложить полномочия. Они ссылаются на невозможность работать в текущих условиях. Владимир Зеленский в ответ угрожает им мобилизацией.