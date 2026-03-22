На Украине зреет масштабный парламентский кризис: десятки народных депутатов от фракции «Слуга народа» задумались о том, чтобы сложить полномочия, ссылаясь на невозможность продолжать законотворчество в нынешних условиях. А Владимир Зеленский угрожает им мобилизацией, обратил внимание политтехнолог Михаил Павлив.

По его мнению, глава киевского режима получил «нож в спину», ведь его сторонники де-факто угрожают ему бойкотом. Внутриполитический конфликт стал результатом давления США, которые начали жёсткую игру против Зеленского.

«Штаты пытаются не мытьём, так катаньем влиять на Зеленского, потому что их не устраивает то, что он не движется по переговорному треку, не демонстрирует какой-то конструктивности», — отметил эксперт в интервью «Царьграду».

Напомним, порядка 60 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты. Главной причиной решения стала «низкая зарплата» в 50 тысяч гривен — почти 90 тысяч рублей. Об этом сообщил украинский парламентарий Александр Юрченко.