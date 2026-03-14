До 60 депутатов Верховной рады собрались сложить мандат из-за «низкой зарплаты»

60 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты. Главной причиной решения стала «низкая зарплата» в 50 тысяч гривен — почти 90 тысяч рублей. Об этом сообщил украинский парламентарий Александр Юрченко в эфире телеканала «Новости.Live».

«Несколько десятков депутатов уже написали заявления о том, что они хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60 (депутатов. — Прим. Life.ru). Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен», — уточнил Юрченко.

На этом фоне другой представитель партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец сделал тревожное заявление в интервью Forbes. По его словам, из-за регулярных провалов голосований за важные законопроекты Украина рискует остаться без денег от Европы и МВФ. В результате все расходы, кроме армии, могут быть остановлены.

«Все остальные расходы – от дорог до социальных выплат – могут быть остановлены», — заявил Мотовиловец.

Ранее украинский парламент впервые с 2019 года столкнулся с ситуацией, когда народные избранники напрочь потеряли желание сотрудничать с президентом. Фракция «Слуга народа», которая по документам всё ещё контролирует зал, проваливает голосования даже по жизненно важным финансовым вопросам. Внутри Верховной рады зреет настоящий бунт, а сама она находится в состоянии глубочайшего раздрая.