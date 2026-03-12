Украинский парламент впервые с 2019 года столкнулся с ситуацией, когда народные избранники напрочь потеряли желание сотрудничать с президентом. Как выяснили обозреватели «Украинской правды», внутри Верховной рады зреет настоящий бунт, а сама она находится в состоянии глубочайшего раздрая.

Информаторы издания прямо говорят, что законодательный орган доживает последние дни в своём нынешнем виде. Фракция «Слуга народа», которая по документам всё ещё контролирует зал, проваливает голосования даже по жизненно важным финансовым вопросам. Это при том, что ещё недавно депутаты без лишних слов одобряли любые инициативы Зеленского.

«Парламент работает почти семь лет. Я не говорю, что это тяжело и изнурительно. Но за такое время даже огурцы в бочке перекисают», — сказал один из членов правящей фракции.

Корреспонденты издания обращают внимание на смену настроений в рядах парламентариев. Если раньше Зеленский держал их в страхе перед досрочными выборами, то теперь депутаты готовы на всё, лишь бы избавиться от своих полномочий. Чтобы хоть как-то мотивировать народных избранников, в политических кругах стали всерьёз обсуждать курьёзный вариант — заставить их самих пойти в армию, хотя пока это подаётся под соусом шутки.

Журналисты также резюмируют, что пропасть между вызовами, стоящими перед страной, и возможностями команды Зеленского достигла критической отметки. Верховная рада девятого созыва уже установила антирекорд по длительности работы без переизбрания, поскольку военное положение автоматически отменяет любую избирательную кампанию. В этой ситуации выигрывает только главарь киевского режима — срок его полномочий истёк больше года назад, однако он продолжает руководить государством, не имея на это обновлённого мандата от граждан.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что мирному урегулированию конфликтамежду Россией и Украиной мешает власть Незалежной. Он указал, что Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон решили лично обсудить дальнейшее давление на Москву.