12 марта, 10:00

Песков заявил, что Украина продолжает мешать мирному процессу

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Украина продолжает препятствовать мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы Владимира Зеленского и французского лидера Эмманюэля Макрона лично обсудить дальнейшее давление на Москву.

«Киевский режим продолжает <...> делать это [препятствовать миру] по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», — сказал представитель Кремля журналистам.

Политолог раскрыл, зачем готовый на всё ради власти Зеленский пугает третьей мировой войной
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников воссоединения Крыма с Россией. Киевский диктатор назвал их «нечеловеческими существами».

Александр Юнашев
