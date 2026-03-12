Украина продолжает препятствовать мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы Владимира Зеленского и французского лидера Эмманюэля Макрона лично обсудить дальнейшее давление на Москву.

«Киевский режим продолжает <...> делать это [препятствовать миру] по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников воссоединения Крыма с Россией. Киевский диктатор назвал их «нечеловеческими существами».