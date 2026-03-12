Заявление Владимира Зеленского о Третьей мировой войне — попытка шантажа и возврата утраченного внимания к Украине. Об этом РИАМО заявил политолог Ахмат Хасанов.

Ранее главарь киевского режима сообщил, что предупреждал президента США Дональда Трампа о глобальной катастрофе, но тот его «не услышал». Эксперт назвал это очередным актом манипуляции, напомнив о провокации с падением ракеты в Польше в ноябре 2022 года. Тогда Зеленский, не дожидаясь расследования, требовал созыва Совбеза ООН и обвинял Россию, хотя позже выяснилось, что ракета была украинской.

«Классическая операция под фальшивым флагом. Киев сознательно пошёл на провокацию, чтобы втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией», — пояснил Хасанов.

По его словам, мир устал от украинской повестки. Фокус сместился на Ближний Восток и внутренние проблемы Запада. Киев больше не в центре внимания, а значит, спонсоры могут начать задавать неудобные вопросы о коррупции и миллиардных траншах. Зеленскому нужен хаос, чтобы списать провалы на фронте и разворовывание.

Зеленский уже направлял ДРГ в Курскую область, наносил удары по жилым домам и разрушал энергообъекты, а теперь он решил попробовать угрожать катастрофой планетарного масштаба, заключил политолог.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что он предупреждал американского президента Трампа о возможности начала третьей мировой войны, однако тот не воспринял его всерьёз. Глава киевского режима отметил, что мир пока не готов к таким потрясениям.