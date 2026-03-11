Глава украинского режима Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что президент США Дональд Трамп не воспринял его предупреждение о риске третьей мировой войны. Об этом он рассказал в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону на YouTube.

«Я сказал, что будет третья мировая война. Президент (Трамп — прим. Life.ru) меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить», — отметил он.

Зеленский также отметил, что мир пока не готов к возможному глобальному конфликту. По его словам, Украина приобрела уникальный опыт ведения наземных боевых действий, но этот опыт дался стране через большие человеческие потери. Экс-комик подчеркнул, что такие уроки дорого обходятся и показывают опасность эскалации конфликтов на мировой арене.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не стал подробно комментировать заявления Дональда Трампа о себе. Глава киевского режима лишь пожал плечами и усмехнулся, когда ему задали соответствующий вопрос, отметив, что не видит необходимости объяснять причины конфликта.