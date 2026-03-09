Владимир Путин
NYT: Зеленский отреагировал усмешкой на вопрос про слова Трампа о мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский не стал всерьёз комментировать высказывания президента США Дональда Трампа в свой адрес. Как пишет The New York Times, глава киевского режима лишь пожал плечами и усмехнулся, когда ему задали соответствующий вопрос.

«Он усмехнулся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта», говорится в публикации.

Напомним, на минувшей неделе американский лидер высказался о процессе урегулирования украинского конфликта. В ходе своей речи Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов к сделке, тогда как ключевой преградой на пути к миру остаётся Владимир Зеленский.

