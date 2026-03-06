Владимир Путин
Трамп прошёлся по Зеленскому и похвалил Путина

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Американский президент Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес украинского руководства. Согласно материалу издания Daily Express, глава Белого дома публично указал на Владимира Зеленского как на ключевую преграду для мирного урегулирования текущего противостояния.

В ходе своего выступления лидер США противопоставил позицию Киева взглядам Кремля. Он подчеркнул, что Владимир Путин демонстрирует готовность к заключению сделки, в то время как действия украинской стороны лишь усложняют переговорный процесс.

Подобная риторика свидетельствует о заметной смене акцентов в политике Вашингтона. Если раньше администрация США безоговорочно поддерживала киевские власти, то теперь акцент смещается в сторону поиска компромиссных решений.

Ранее Трамп назвал урегулирование на Украине одним из главных приоритетов. Республиканец выразил уверенность, что конфликт будет разрешён.

