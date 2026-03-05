Трамп назвал Зеленского преградой для мира и отметил, что у него мало козырей

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Politico. По словам американского лидера, украинскому главарю следует сосредоточиться на переговорах.

«Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку. <...> Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало ещё меньше», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома убеждён, что президент России Владимир Путин «готов заключить сделку».

Ранее Трамп назвал урегулирование на Украине одним из главных приоритетов. Республиканец выразил уверенность, что конфликт будет разрешён.