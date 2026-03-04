Мерц принёс на встречу с Трампом в Белом доме карту Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил лично объяснить американскому президенту Дональду Трампу ситуацию на украинском театре военных действий во время встречи после нападения США и Израиля на Иран. Для этого он принёс в Белый дом карту Незалежной.

«Мы рассматривали карту Украины. И я считаю, что это тоже было важно. Возможно, я смог внести чуть больше ясности в понимание местной ситуации», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

Разговор, по его словам, был «доброжелательным» и включал обсуждение Ирана, торговых пошлин и Украины. Он подчеркнул, что донёс до Трампа мысль: нынешняя линия фронта должна оставаться на месте и не смещаться дальше на запад.

Тем временем в Киеве растёт обеспокоенность из-за обострения ситуации вокруг Ирана: украинские политические круги опасаются, что мировое внимание переключится на Ближний Восток, и новости об Украине станут появляться в повестке реже. Военный эксперт, считает, что конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без систем ПВО: США придерживают ракеты для Patriot для операции против Ирана, и Киев не получает их уже два-три месяца.