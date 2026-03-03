Конфликт в Иране похоронил мечты Зеленского о мощной системе ПВО для Украины

Конфликт на Ближнем Востоке оставит Украину без систем ПВО, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, США придерживают ракеты для ЗРК Patriot для операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает противовоздушную оборону ВСУ бесполезной.

«Так что мечты [Владимира] Зеленского, что он сможет в ближайшее время создать новейшую эшелонированную систему ПВО с использованием дронов, остаются личными мечтами», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По его оценке, если против крылатых ракет ВСУ ещё могут действовать с помощью других немецких и американских систем, то для перехвата «Искандеров» и «Кинжалов» нужны именно Patriot, причём с огромным расходом — до десяти ракет на одну боеголовку.

Напомним, Киев встревожен развитием событий на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский уже публично выразил беспокойство, что эскалация может лишить его армию поддержки. По его словам, пока конфликт не сказался на объёмах помощи.