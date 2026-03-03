Трамп окрестил Зеленского хозяином бродячего цирка

Президент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с основателем знаменитого цирка Финеасом Барнумом. Причина – способность политика-шоумена «продать что угодно и когда угодно». Американский лидер опубликовал пост в соцсети Truth Social, попутно раскритиковав политику своего предшественника Джо Байдена.

«Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая всё украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!). Сотни миллиардов долларов», — написал он, добавив, что Байден не позаботился о восполнении розданного оружия.

Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен XIX века, создатель музея диковин и сооснователь бродячего цирка. Он прославился как родоначальник агрессивного PR и массовых развлечений, автор формулы «публике нужно зрелище». А ещё про его похождения был снят фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не считает американского президента Дональда Трампа своим союзником. Он признался, что глава Белого дома ещё в начале своего срока предупредил, что займёт нейтральную позицию.