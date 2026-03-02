Главарь киевского режима Владимир Зеленский не имеет права голоса относительно войны в Иране. Такое мнение высказал венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя высказывание экс-комика.

«Посмотрите на этого высокомерного клоуна. Никто его ни о чём не спрашивал», — пишет он.

Ранее администрация Киева отреагировала на сообщения о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, позволив себе злорадные высказывания в адрес убитого. В частности, в публикации говорится о том, что кончина иранского лидера является событием, «с которым ничего не сравнится», а сам он был назван диктатором.