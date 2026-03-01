Владимир Путин
1 марта, 10:22

Киев позлорадствовал по поводу гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Официальный аккаунт Украины в социальной сети Х (бывший Twitter) отреагировал на сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, позволив себе злорадные высказывания в адрес покойного.

В частности, в публикации говорится о том, что кончина иранского лидера является событием, «с которым ничего не сравнится», а сам он назван диктатором. Эмоциональную точку в публикации ставит ликующий эмодзи.

«Он не на моей стороне»: Зеленский исключил Трампа из списка союзников в конфликте с РФ
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает, что удары США и Израиля по Ирану открывают перед иранским народом возможность для смены власти. По его мнению, справедливо предоставить иранцам шанс освободиться от нынешнего правящего режима. Такой посыл он озвучил в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
