Киев позлорадствовал по поводу гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

Официальный аккаунт Украины в социальной сети Х (бывший Twitter) отреагировал на сообщения о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, позволив себе злорадные высказывания в адрес покойного.

В частности, в публикации говорится о том, что кончина иранского лидера является событием, «с которым ничего не сравнится», а сам он назван диктатором. Эмоциональную точку в публикации ставит ликующий эмодзи.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает, что удары США и Израиля по Ирану открывают перед иранским народом возможность для смены власти. По его мнению, справедливо предоставить иранцам шанс освободиться от нынешнего правящего режима. Такой посыл он озвучил в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях.