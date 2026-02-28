Зеленский поддержал удары США и Израиля по Ирану
Обложка © Соцсети Владимира Зеленского
Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что удары США и Израиля по Ирану дают возможность иранскому народу избавиться от правящего режима. Об этом он сообщил в своём видеообращении в соцсетях.
«Справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима», — сказал он.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым о гибели десятков школьниц в результате удара США и Израиля по городу Минаб. По его данным, атака на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек унесла жизни как минимум 70 детей.
