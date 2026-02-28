Война США и Ирана: удар по резиденции Хаменеи, КСИР топит 5-й флот США в отместку за школу, РФ созывает Совбез ООН, 28 февраля Оглавление Предыстория конфликта Карта ударов по Ирану Война с Ираном: удар по школе и резиденции аятоллы Хаменеи Ответ Ирана: ракетный удар по базам США в Катаре и Бахрейне Кремль предупредил о катастрофе: Россия созывает МАГАТЭ и ООН США с Израилем начали военную кампанию против Ирана, Исламская Республика наносит удары по странам Ближнего Востока, где находятся американские базы, РФ призывает ООН вмешаться в конфликт — дайджест Life.ru. 28 февраля, 14:15 28734 28734 Израиль атаковал ядерные объекты Ирана: Тегеран ответил ударом по авианосцам и штабам США, закрыты аэропорты Дубая и Дохи. Обложка © GPTChat

Предыстория конфликта

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что на Ближнем Востоке его больше всего смущает Иран и его ядерная программа. Дескать, не положено персам иметь атомные технологии, оружие и обогащать уран.

С начала года США начали наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. К берегам региона американцы стянули 19 боевых кораблей, включая два авианосца c семью эскадрильями истребителей. Трамп начал угрожать — «либо сделка, либо Ирану будет плохо».

В конце февраля в Женеве прошли переговоры между США и представителями Исламской Республики. Вашингтон потребовал три ядерных объекта в Фордо, Исфахане и Натанзе, а также передать весь обогащённый уран.

— Это может быть последний шанс для Ирана заключить сделку. В противном случае США будут решать военными средствами то, что не могут урегулировать дипломатией, — сказал в интервью американской газете доцент Университета Теннесси Саид Голкар.

Карта ударов по Ирану

Карта ударов на Ближнем Востоке 28 февраля 2026. Фото © Telegram / Русская экономика

Война с Ираном: удар по школе и резиденции аятоллы Хаменеи

Утром 28 февраля Вооружённые силы Израиля нанесли ракетный удар по Ирану. Взрывы раздались в столице государства — Тегеране, а также в Куме, Исфахане и других населённых пунктах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал происходящее «превентивной атакой» против Ирана.

Взрывы в Иране, Тегеран. Фото © ТАСС / Zuma

Чуть позже с речью выступил и сам Дональд Трамп. Он объявил о начале военной операции для защиты американцев от «иранского режима».

— Корпус стражей исламской революции (далее — КСИР) несёт угрозу для всех американцев, а Иран — «крупнейший спонсор терроризма в мире». Да и вообще, необходимо уничтожить ядерные объекты, чтобы у Ирана никогда не могло появиться ядерное оружие, — заявил Трамп.

Также он пообещал уничтожить персидский флот, а жителей Ирана призвал выходить на улицы и свергать режим.

Представители Исламской Республики заявили, что одна из ракет попала в резиденцию верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Резиденция уничтожена, но его заранее эвакуировали в безопасное место.

К сожалению, одна из израильских ракет попала по начальной школе для девочек в провинции Хормозган. Погибло больше 40 учениц, и множество людей получили травмы разной степени тяжести.

Удары по Ирану 28 февраля 2026 года. Видео © Telegram / SHOT

Ответ Ирана: ракетный удар по базам США в Катаре и Бахрейне

Спустя непродолжительное время иранцы нанесли ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Были атакованы американские базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии.

На эти объекты в течение нескольких месяцев стягивались силы для удара по Ирану. Известно как минимум о том, что Иран атаковал 14 баз США в семи странах Персидского залива. В их числе — штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на нападение США и Израиля. Пресс-служба структуры также объявила, что в Катаре уничтожен американский радар с дальностью действия до пяти тысяч километров. Установка использовалась для отслеживания баллистических ракет.

На фоне непростой обстановки компания-оператор Dubai Airports остановила на неопределённый срок работу международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Аль-Мактум. Также закрыты пересадочные рейсы в воздушной гавани столицы Катара — Дохе. Известно, что в Эмиратах может быть более 50 тысяч российских туристов.

В Тель-Авиве под удар попала база национальной разведывательной службы МОССАД. Также атакованы израильские объекты на оккупированной части Палестины.

Удары в Дубае. Видео © Telegram / SHOT

Кремль предупредил о катастрофе: Россия созывает МАГАТЭ и ООН

В свою очередь, МИД России в связи с агрессией США и Израиля против Ирана призвал международные структуры — ООН и МАГАТЭ — немедленно дать оценку происходящему на Ближнем Востоке.

— Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе, — говорится в заявлении МИД нашей страны.

При этом в обращении отмечается, что Вашингтон использовал переговоры о ядерной сделке с Ираном как прикрытие для будущих атак.

Известно, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Иране с членами Совета безопасности.

Авторы Артём Артёмов