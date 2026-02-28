Война США и Ирана: удар по резиденции Хаменеи, КСИР топит 5-й флот США в отместку за школу, РФ созывает Совбез ООН, 28 февраля
США с Израилем начали военную кампанию против Ирана, Исламская Республика наносит удары по странам Ближнего Востока, где находятся американские базы, РФ призывает ООН вмешаться в конфликт — дайджест Life.ru.
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана: Тегеран ответил ударом по авианосцам и штабам США, закрыты аэропорты Дубая и Дохи.
Предыстория конфликта
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что на Ближнем Востоке его больше всего смущает Иран и его ядерная программа. Дескать, не положено персам иметь атомные технологии, оружие и обогащать уран.
С начала года США начали наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. К берегам региона американцы стянули 19 боевых кораблей, включая два авианосца c семью эскадрильями истребителей. Трамп начал угрожать — «либо сделка, либо Ирану будет плохо».
В конце февраля в Женеве прошли переговоры между США и представителями Исламской Республики. Вашингтон потребовал три ядерных объекта в Фордо, Исфахане и Натанзе, а также передать весь обогащённый уран.
— Это может быть последний шанс для Ирана заключить сделку. В противном случае США будут решать военными средствами то, что не могут урегулировать дипломатией, — сказал в интервью американской газете доцент Университета Теннесси Саид Голкар.
Карта ударов на Ближнем Востоке 28 февраля 2026.
Война с Ираном: удар по школе и резиденции аятоллы Хаменеи
Утром 28 февраля Вооружённые силы Израиля нанесли ракетный удар по Ирану. Взрывы раздались в столице государства — Тегеране, а также в Куме, Исфахане и других населённых пунктах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал происходящее «превентивной атакой» против Ирана.
Взрывы в Иране, Тегеран.
Чуть позже с речью выступил и сам Дональд Трамп. Он объявил о начале военной операции для защиты американцев от «иранского режима».
— Корпус стражей исламской революции (далее — КСИР) несёт угрозу для всех американцев, а Иран — «крупнейший спонсор терроризма в мире». Да и вообще, необходимо уничтожить ядерные объекты, чтобы у Ирана никогда не могло появиться ядерное оружие, — заявил Трамп.
Также он пообещал уничтожить персидский флот, а жителей Ирана призвал выходить на улицы и свергать режим.
Представители Исламской Республики заявили, что одна из ракет попала в резиденцию верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Резиденция уничтожена, но его заранее эвакуировали в безопасное место.
К сожалению, одна из израильских ракет попала по начальной школе для девочек в провинции Хормозган. Погибло больше 40 учениц, и множество людей получили травмы разной степени тяжести.
Удары по Ирану 28 февраля 2026 года.
Ответ Ирана: ракетный удар по базам США в Катаре и Бахрейне
Спустя непродолжительное время иранцы нанесли ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Были атакованы американские базы в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Ираке и Саудовской Аравии.
На эти объекты в течение нескольких месяцев стягивались силы для удара по Ирану. Известно как минимум о том, что Иран атаковал 14 баз США в семи странах Персидского залива. В их числе — штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне.
Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на нападение США и Израиля. Пресс-служба структуры также объявила, что в Катаре уничтожен американский радар с дальностью действия до пяти тысяч километров. Установка использовалась для отслеживания баллистических ракет.
На фоне непростой обстановки компания-оператор Dubai Airports остановила на неопределённый срок работу международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Аль-Мактум. Также закрыты пересадочные рейсы в воздушной гавани столицы Катара — Дохе. Известно, что в Эмиратах может быть более 50 тысяч российских туристов.
В Тель-Авиве под удар попала база национальной разведывательной службы МОССАД. Также атакованы израильские объекты на оккупированной части Палестины.
Удары в Дубае.
Кремль предупредил о катастрофе: Россия созывает МАГАТЭ и ООН
В свою очередь, МИД России в связи с агрессией США и Израиля против Ирана призвал международные структуры — ООН и МАГАТЭ — немедленно дать оценку происходящему на Ближнем Востоке.
— Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе, — говорится в заявлении МИД нашей страны.
При этом в обращении отмечается, что Вашингтон использовал переговоры о ядерной сделке с Ираном как прикрытие для будущих атак.
Известно, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Иране с членами Совета безопасности.