4 военные опции для третьей мировой: Сравниваем армии Израиля и Ирана и помощь союзников Атака Израиля со стороны Ирана в минувшие выходные меняет ситуацию в этом регионе. Сравним армии двух стран, чьи ракеты впервые за историю Ближнего Востока бьют по целям, пересекая два соседних государства. Кто сильнее — в материале Life.ru. 15 апреля, 21:32 Иран в рейтинге 145 армий мира занимает 14-е место, Израиль расположился на 17-м, пропустив вперёд Египет и Австралию. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Shutterstock / FOTODOM

Обмен ударами Ирана и Израиля

После израильских ударов по консульству Исламской республики в Дамаске и уничтожения генералов КСИР Иран в ночь на 14 апреля ответил операцией "Истинное обещание". По предварительной информации, было использовано около 200 дронов БПЛА-камикадзе Shahed-136 с дальностью полёта две тысячи километров и боевой частью в 50 кг. Армия Тегерана применила баллистические ракеты "Имад" с дальностью пуска до 1700 км и более 30 крылатых ракет "Павех" — дальность пуска 1650 км, также упоминаются гиперзвуковые ракеты "Фатх-2". Иран заявляет, что, если Израиль продолжит эскалацию конфликта, сила удара будет удвоена.

Иранский "Шахед-136". Фото © Shutterstock / FOTODOM

По некоторой информации, небольшая часть иранских ракет достигла целей рядом с авиабазами Неватим, что в 1080 км от границы с Ираном и Рамон, расположенной в 1,3 тысячи километров от границы. Однако, несмотря на заявления КСИР о "поражении целей", степень ущерба авиабаз неизвестна, пишут военкоры.

Израиль и Иран на карте мира. Инфографика © Life.ru

Известно, что наряду с эшелонированной системой ПВО "Железный купол" на территории самого Израиля помощь в защите воздушного пространства оказали союзники Тель-Авива: Британия и США. Демонстрацию работы иранской ракетной промышленности военным аналитикам ещё предстоит разобрать, но уже понятно, что армия Тегерана способна наносить комбинированные удары, перегружая ПВО своего противника.

The Wall Street Journal сообщает, что Израиль готовится нанести ответный удар. Ссылаясь на высокопоставленных западных чиновников, издание делает акцент в подаче информации на том, что США не намерены принимать участие в наступательной операции союзников. В числе приоритетных целей в случае ответа Израиля могут оказаться как военные базы Ирана, так и ядерные объекты.

Каков потенциал наступательных сил Израиля и Ирана

По данным рейтинга Global Firepower Index, Иран в рейтинге 145 армий мира занимает 14-е место, Израиль расположился на 17-м, пропустив вперёд Египет и Австралию. При этом военные бюджеты стран отличаются. Тегеран тратит на вооружение 9,9 миллиарда долларов. Тогда как расходы Тель-Авива достигают 24,4 миллиарда долларов в год.

Если отношения двух стран накалятся и дело дойдёт до продолжения ударов, а затем и вооружённого конфликта, можно с уверенностью говорить, что в итоге пострадает весь мир. Life.ru сопоставил данные по сухопутной армии, наземной технике, флоту и авиации, использовав наглядную инфографику.

Сравнение населения и кадрового резерва армий Израиля и Ирана. Инфографика © Life.ru

— Сравнивать мощь Израиля и Ирана только по количеству вооружения — не совсем корректно. Израиль, несмотря на свою боеспособность, не смог справиться с сетевой террористической организацией ХАМАС. У Ирана есть прокси-силы — та же самая "Хезболла" и йеменские хуситы, которые помогали Тегерану в нанесении ударов по Израилю. Тут большую роль играют собственные военно-промышленные комплексы, способные выдержать интенсивные боевые действия, — полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт напоминает, что Иран располагает развитым ВПК, который выпускает достаточно серьёзные виды вооружения. В субботней атаке на Израиль две трети боеприпасов, которые летели через две страны в Израиль, состояли из устаревших комплексов. Они выполняли отвлекающую роль, чтобы гиперзвуковые комплексы Ирана достигли своих целей. Так, Тегеран выполнил поставленные задачи, не нанеся ущерба гражданскому населению.

Сравнение танков, пушек армий Израиля и Ирана. Инфографика © Life.ru

— Сейчас у союзников Израиля сложилась непростая ситуация: они не справляются с военной помощью Украине, так как помимо этого участвуют в накачке оружием Тайваня. Также Запад не справляется с боевыми задачами, оказывая помощь Израилю в его войне против сектора Газа и с трудом подавляет хуситов, которые перекрыли морское сообщение в Красном море. Из той авианосной группировки, которая начала боевые действия против хуситов, примерно одна треть кораблей уже выбыла из зоны боевых действий по разным причинам. Нам о них не расскажут, но не сложно догадаться, что полученные повреждения они могут чинить только в портах приписки, на тех верфях, где создавались эти корабли. Поэтому говорить, что военная помощь Израилю будет соразмерна оказанной Украине начиная с 2018 года, не приходится, — отмечает Леонков.

Сравнение ВВС армий Израиля и Ирана. Инфографика © Life.ru

— Боеприпасы для ПВО "Железный купол" и других РЗСО Израиль получает из США. Без них Израиль не смог бы отразить многочисленные атаки ХАМАС. После ударов Ирана может возникнуть критическая нехватка ракет. Потому что компания RTX (Raytheon Technologies), которая их производит, не успевает обеспечить все потребности Израиля, Европы и конфликт на Украине. Вероятно, тут в порядке первоочерёдности будет выбран главный нуждающийся — Тель-Авив, а не Киев, — комментирует Алексей Леонков.

ПВО "Железный купол". Фото © Shutterstock / FOTODOM

По его словам, если Израиль продолжит удары по объектам в Иране или Сирийской Республике, то получит приоритет в получении такой военной помощи. Но, учитывая сокращение складов на территории Европы и Израиля, он не сможет поддерживать интенсивный конфликт. Эксперт напомнил, что перед началом контрнаступления ВСУ в 2023 году из этих хранилищ были отгружены снаряды с калибром 155 миллиметров.

Сравнение ВМС армий Израиля и Ирана. Инфографика © Life.ru

Конфликт Израиля со своими соседями губителен не только для ВПК Европы и США, но и больно бьёт по экономике Тель-Авива. Политолог Марат Баширов заметил, что иранские аналитики уже подсчитали стоимость субботней атаки: "Глобальный Запад потратил $1,1 млрд, чтобы отбить атаку на Израиль, а Иран на свои БПЛА и ракеты потратил не больше $62 млн".

Работа израильской системы ПВО. Фото © Getty Images / Ilia Yefimovich

Официально Израиль не обладает ядерным оружием, Тель-Авив не подтверждает и не опровергает наличие у себя ЯО, но, по сообщению СВР (доклад 1993 года), владеет им с конца 1960-х – начала 1970-х годов. Иран уже заявил, что, если Израиль продолжит эскалацию конфликта, сила следующего удара будет удвоена. При этом о наличии ЯО у Тегерана известно, что он ведёт несколько исследовательских объектов, обладает урановыми рудниками и исследовательским реактором, также на территории страны работают объекты по переработке урана, которые включают в себя три завода по обогащению радиоактивного элемента. Остаётся только надеяться, что ближневосточные государства верно рассчитывают свои силы. И миру удастся избежать скатывания в третью мировую.

Авторы Елена Стафеева