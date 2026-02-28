Владимир Путин
«Он не на моей стороне»: Зеленский исключил Трампа из списка союзников в конфликте с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Владимир Зеленский признался, что президент США Дональд Трамп не является его союзником в противостоянии с Россией. Такое заявление главарь киевского режима сделал в интервью телеканалу NRK.

Он пояснил, что американский президент с самого начала занял нейтральную позицию. По словам Зеленского, Трамп видит себя исключительно в роли посредника между ним и российском лидером Владимиром Путиным, а не сторонником Киева.

«Трамп сказал мне в самом начале, что будет посередине, посредником между мной и Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне», — указал он.

Зеленский дал новые установки киевской делегации после переговоров в Женеве
Напомним, что в Женеве 17-18 февраля прошёл очередной раунд переговоров с участием России, США и Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к диалогу, опираясь на договорённости, которых достигли президенты двух стран на саммите на Аляске. Позже стало известно, что Россия инициировала смену площадку для переговоров по украинскому урегулированию, предложив для этих целей Абу-Даби.

