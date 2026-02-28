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Опубликовано 28 февраля, 06:32

Инициатором переноса переговоров в Абу-Даби является Россия

Обложка © X / white_lenka

Обложка © X / white_lenka

Москва выступила с инициативой сменить площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Россия предложила перенести консультации из Женевы в Абу-Даби, и эта идея уже нашла поддержку у американской стороны.

Причина возможного переноса — недостаточная нейтральность швейцарской площадки. По словам собеседника агентства, в Женеве создалась атмосфера, которая мешает конструктивному диалогу.

«Вдруг в следующий раз евросоветники по безопасности будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал. Зачем их так провоцировать?» — пояснил источник, намекая на излишнее внимание со стороны европейских представителей.

В случае одобрения новой локации переговоры могут продолжиться в столице Объединённых Арабских Эмиратов, которая уже зарекомендовала себя как нейтральная площадка для международных консультаций.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговорному процессу по украинскому урегулированию должно предшествовать перемирие в зоне боевых действий. Канцлер заявил о готовности к контактам с российской стороной и подчеркнул, что на текущем этапе такие переговоры не имеют практического содержания, поскольку российские войска продолжают наступление.

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Виталий Приходько
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