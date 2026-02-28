Мерц назвал обязательное условие для переговоров с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговорному процессу по Украине должно предшествовать перемирие в зоне боевых действий. Об этом он сказал в ходе выступления перед избирателями на Фолькмарзен.

«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить, то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — сообщил Мерц.

При этом канцлер подтвердил готовность к контактам с российской стороной. Одновременно с этим он подчеркнул, что на текущем этапе такие переговоры не имеют практического содержания, поскольку российские войска продолжают наступление.

А ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что переговоры с представителями России в Абу-Даби и Женеве носили содержательный характер. По его словам, одно присутствие всех участников на протяжении четырёх сессий «стало решающим фактором». Стороны обсуждали трактовку прекращения огня, параметры разделительной линии и механизмы реагирования на возможные нарушения.