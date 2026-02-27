В Офисе Зеленского назвали прошедшие переговоры России и Украины содержательными

Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил, что переговоры с представителями России в Абу-Даби и Женеве носили содержательный характер. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

«Само присутствие всех участников в одном помещении на протяжении четырёх сессий в Абу-Даби и Женеве стало решающим фактором, существенно отличающим их от раундов переговоров в 2025 году», — сказал Кислица.

Он подчеркнул, что в состав российской делегации вошли военные и представители разведки, что позволило вести «разговор по существу». Стороны обсуждали трактовку прекращения огня, параметры разделительной линии и механизмы реагирования на возможные нарушения.

Вечером 25 февраля состоялся получасовой телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам главы киевского режима, стороны обсудили подготовку к трёхсторонней встрече, запланированной на начало марта. Зеленский выразил надежду, что этот контакт откроет путь к переговорам на уровне лидеров. Однако политики не пришли к консенсусу относительно сроков завершения конфликта. Белый дом даёт Зеленскому месяц, а он просит ещё год.