Степашин: Пока Зеленский у власти, результатов в переговорах не будет

Конструктивного диалога по урегулированию украинского кризиса не получится до тех пор, пока киевский режим возглавляет Владимир Зеленский. Такую точку зрения озвучил в беседе с РИА «Новости» бывший председатель правительства России Сергей Степашин, подводя итоги трёхсторонней встречи, состоявшейся в Женеве 17–18 февраля.

«Пока Зеленский у власти, я думаю, что нет», — сказал он.

Кроме того, экс-премьер признался, что сейчас давать развёрнутые комментарии о том, как именно продвигаются мирные инициативы по Украине, довольно затруднительно.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал вопрос территорий главной темой предстоящего раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, США выдвинули идею создания свободной экономической зоны в Донбассе в качестве буфера, однако к этой инициативе скептически относятся как Киев, так и Москва.