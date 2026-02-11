Зеленский заявил, что территории станут основной темой следующего раунда переговоров

Основной темой следующего раунда переговоров России и Украины станет вопрос территорий, об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, США предлагают создать свободную экономическую зону в Донбассе как буфер, однако к этой идее скептически относятся обе стороны конфликта.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться в США в следующий вторник или среду, 17 или 18 февраля, если российская сторона даст согласие.