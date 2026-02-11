Киев может отправить делегацию в Москву для переговоров, узнали СМИ

«Украинскую делегацию отправят в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант», – говорится в публикации издания в Telegram.

Согласно информации издания, в роли гарантов безопасности потенциально рассматриваются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Сообщается, что они должны будут забрать делегацию из Киева в Польше и затем вылететь в Москву. Участие главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* в данной миссии пока не подтверждено.