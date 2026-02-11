Киев может отправить делегацию в Москву для переговоров, узнали СМИ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr
Украинское онлайн-издание Times of Ukraine, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что Киев рассматривает возможность отправить своих представителей прямо в Москву. Цель такой миссии – ускорить переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
«Украинскую делегацию отправят в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант», – говорится в публикации издания в Telegram.
Согласно информации издания, в роли гарантов безопасности потенциально рассматриваются спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Сообщается, что они должны будут забрать делегацию из Киева в Польше и затем вылететь в Москву. Участие главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* в данной миссии пока не подтверждено.
Напомним, два раунда переговоров по Украине состоялись в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов. Эти встречи проходили при участии представителей России, США и Украины и были посвящены вопросам безопасности и возможному разрешению украинского кризиса. Последняя встреча состоялась 4-5 февраля. Первая встреча прошла 23-24 января, и была оценена позитивно всеми сторонами. Во втором раунде, прошедшем 4-5 февраля, представители трёх стран продолжили обсуждение ключевых аспектов безопасности. Переговорщики отметили сложность процесса и наличие разногласий по отдельным вопросам, но подтвердили готовность продолжать диалог. Были отмечены некоторые успехи в сближении позиций, хотя окончательно согласовать все пункты пока не удалось.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга