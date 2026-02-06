Во время переговоров в Абу-Даби на лицах членов украинской делегации явно читались растерянность и напряжение, заявила психолог и физиогномист Надежда Шевченко. По её наблюдениям, у секретаря СНБО Рустема Умерова поджатые губы выражали непонимание и желание закрыться от происходящего.

У начальника офиса президента Кирилла Буданова* и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии опущенные уголки губ указывали на испуг. Эксперт также обратила внимание на настороженный, как будто «исподтишка», взгляд Сергея Кислицы. Такая мимика в целом отражает внутреннюю неуверенность и дискомфорт.

«Такое лицо нашкодившего человека, как будто его там застукали за каким-то проступком не очень хорошим», — отметила собеседница «Царьграда».

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