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Опубликовано 6 февраля, 13:53

«Насторожились и нашкодили»: Физиогномист расшифровала мимику украинской делегации в ОАЭ

Психолог Шевченко оценила выражения лиц представителей Украины на переговорах в Абу-Даби

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Во время переговоров в Абу-Даби на лицах членов украинской делегации явно читались растерянность и напряжение, заявила психолог и физиогномист Надежда Шевченко. По её наблюдениям, у секретаря СНБО Рустема Умерова поджатые губы выражали непонимание и желание закрыться от происходящего.

У начальника офиса президента Кирилла Буданова* и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии опущенные уголки губ указывали на испуг. Эксперт также обратила внимание на настороженный, как будто «исподтишка», взгляд Сергея Кислицы. Такая мимика в целом отражает внутреннюю неуверенность и дискомфорт.

«Такое лицо нашкодившего человека, как будто его там застукали за каким-то проступком не очень хорошим», — отметила собеседница «Царьграда».

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Напомним, 5 февраля в Абу-Даби прошёл второй день трёхсторонних переговоров по Украине. Кирилл Буданов* оценил переговоры с США и Россией как конструктивные. В Кремле также высказали о конструктивности сторон. В свою, очередь, Стив Уиткофф отметил, что переговоры были нацелены на установление прочного мира.

Life.ru внимательно следит за переговорами по Украине в Абу-Даби и оперативно делится важнейшей информацией.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Борис Эльфанд
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