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Регион
Опубликовано 5 февраля, 20:49

Уиткофф: Переговоры в Абу-Даби были нацелены на установление прочного мира

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что делегации Соединённых Штатов, России и Украины намерены возобновить консультации по разрешению украинского кризиса в течение ближайших недель. По его словам, стороны договорились представить отчёт о результатах недавних переговоров в Абу-Даби своим правительствам и продолжить трёхсторонний диалог.

Как отметил Уиткофф, Россия и Украина в Абу-Даби обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий. Встречи прошли конструктивно.

«Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира», — говорится в заявлении, выложенном Уиткоффом.

Он также отметил, что контакты между военными США и России, о возобновлении которых договорились в ОАЭ, «имеют решающее значение для достижения и поддержания мира».

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Ранее сегодня Минобороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, договорённости об обмене удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.

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Наталья Демьянова
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