Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной 157 на 157
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Министерство обороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, возвращенных из украинского плена, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ.
«5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации — жителей Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская поддержка.
К слову, в последний раз Москва и Киев проводили обмен пленными осенью 2025-го в формате «185 на 185».
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече в Абу-Даби Украина и РФ договорились об обмене 314 пленных. По словам американского дипломат, этого результата удалось достичь в результате переговоров, которые были продуктивными и подробными.
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