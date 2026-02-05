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Опубликовано 5 февраля, 14:43
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Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной 157 на 157

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Министерство обороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, возвращенных из украинского плена, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ.

«5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации — жителей Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская поддержка.

К слову, в последний раз Москва и Киев проводили обмен пленными осенью 2025-го в формате «185 на 185».

В Кремле заявили, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано
В Кремле заявили, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече в Абу-Даби Украина и РФ договорились об обмене 314 пленных. По словам американского дипломат, этого результата удалось достичь в результате переговоров, которые были продуктивными и подробными.

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Наталья Демьянова
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