Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля, 12:40

В Кремле заявили, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Консультации между представителями России, США и Украины, проходящие в Абу-Даби, всё ещё продолжаются, и подводить их итоги пока преждевременно. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги», — сказал он.

Дмитриев заявил о прогрессе переговоров с Украиной, несмотря на козни ЕС
Дмитриев заявил о прогрессе переговоров с Украиной, несмотря на козни ЕС

Напомним, что сегодня в Абу-Даби начался второй день трёхсторонних переговоров с участием делегаций из России, Украины и Соединённых Штатов для урегулирования конфликта. Работа ведётся в тех же форматах, что и в первый день. Российскую сторону на переговорах возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. Стороны обсуждают вопросы будущего территориального устройства и формализации режима прекращения боевых действий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar