В Кремле заявили, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано

Консультации между представителями России, США и Украины, проходящие в Абу-Даби, всё ещё продолжаются, и подводить их итоги пока преждевременно. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги», — сказал он.

Напомним, что сегодня в Абу-Даби начался второй день трёхсторонних переговоров с участием делегаций из России, Украины и Соединённых Штатов для урегулирования конфликта. Работа ведётся в тех же форматах, что и в первый день. Российскую сторону на переговорах возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. Стороны обсуждают вопросы будущего территориального устройства и формализации режима прекращения боевых действий.