В Абу-Даби начался второй день трёхсторонних переговоров по Украине

В столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби стартовал второй день трёхсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и Соединённых Штатов. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

«Работаем в тех же форматах, что и вчера: трёхсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций», — написал он в соцсетях.

Составы делегаций остались прежними.

Напомним, что переговоры между Россией, США и Украиной в трёхстороннем формате проходят в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. Делегация Соединённых Штатов включает зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа. Со стороны Украины в переговорах участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник офиса президента Кирилл Буданов* и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.