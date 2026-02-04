Главарь киевского режима Владимир Зеленский в среду заявил о вероятном скором обмене военнопленными. Соответствующее ожидание бывший комик выразил в публикации в своём Telegram-канале.

«Будет значительный шаг: мы ожидаем обмена военнопленными в ближайшем будущем», — сообщается в посте.

В своем обращении экс-комик также призвал завершить нынешний конфликт «реалистично». Он подчеркнул, что западные партнёры должны предоставить Киеву гарантии безопасности и усилить давление на Москву. По мнению Зеленского, это необходимо для того, чтобы граждане Украины наглядно ощутили, что ситуация действительно движется в сторону установления мира.

Эти заявления прозвучали после очередного раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины.