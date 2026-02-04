Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля, 23:30

Зеленский заявил, что после первого дня переговоров в Абу-Даби ждёт обмена пленными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в среду заявил о вероятном скором обмене военнопленными. Соответствующее ожидание бывший комик выразил в публикации в своём Telegram-канале.

«Будет значительный шаг: мы ожидаем обмена военнопленными в ближайшем будущем», — сообщается в посте.

В своем обращении экс-комик также призвал завершить нынешний конфликт «реалистично». Он подчеркнул, что западные партнёры должны предоставить Киеву гарантии безопасности и усилить давление на Москву. По мнению Зеленского, это необходимо для того, чтобы граждане Украины наглядно ощутили, что ситуация действительно движется в сторону установления мира.

Эти заявления прозвучали после очередного раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины.

Умеров назвал прошедшую встречу в Абу-Даби продуктивной и содержательной
Умеров назвал прошедшую встречу в Абу-Даби продуктивной и содержательной

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался по итогам переговоров рабочих групп в Абу-Даби. Политик отметил, что перечень нерешённых вопросов по урегулированию конфликта на Украине сокращается. Также МИД ОАЭ опубликовало фотографии продолжающихся переговоров между представителями России, США и Украины. На снимках запечатлены участники встречи за столом переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar