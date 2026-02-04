МИД ОАЭ показал фото трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало фотографии продолжающихся переговоров между представителями России, США и Украины, которые проходят в Абу-Даби.

Делегация России. Фото © МИД ОАЭ

На снимках запечатлены участники встречи за столом переговоров. Детали обсуждений пока не раскрываются, однако сам факт публикации подтверждает, что диалог продолжается. Ожидается, что консультации будут посвящены вопросам урегулирования конфликта и поиску возможных дипломатических решений.

Делегация Украины. Фото © МИД ОАЭ

Ранее Life.ru сообщал, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдёт в ОАЭ 4 и 5 февраля. Известно, что помимо российской и украинской делегаций там будут присутствовать эмиссары США — спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.